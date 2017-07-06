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Министр провел экоурок

Мы должны знать и беречь свой родной край! В РА в год экологии проводится масса мероприятий, направленных на сохранение уникальной природы нашей малой родины. Среди них и уроки экологии. Так министр природных ресурсов встречался с детьми, которые отдыхают в Турачаке и рассказал о том, как важно быть настоящим экологически-просвещённым жителем горного региона.

Лагерь "Лебедь". Турачакский район. Здесь отдыхают дети со всей республики. Более 100 ребятишек разного возраста. Обычный день. Спортивные игры, кому-то просто интересно пообщаться с новыми друзьями. А смену решили назвать "Веселая деревня". Предложение одного из воспитателей понравилось всем. Поэтому самые разные мероприятия связывают с темой села. "Нам нравится лагерь, вода теплая, есть где искупаться, еда всегда вкусная, спасибо поварам", говорят дети.

Сегодня к детям приехал министр, который отвечает за природные ресурсы. Александр Алисов проводит урок экологии.

Ребята узнали о том, сколько у нас заповедников, особо охраняемых природных территорий и то, что все это всемирное наследие.

В продолжении встречи ребята смогли посмотреть видеофильм об уникальных уголках Горного Алтая.