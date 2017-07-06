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Республиканскому центру переливания крови по федеральной программе выделено более 30 млн рублей

На эти средства в медицинское учреждение приобретено современное оборудование.

При получении травмы и потере крови требуется срочное переливание, поэтому необходимо постоянно увеличивать общее число доноров. Для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и качественнее в центре установлено новое оборудование. По словам специалистов, теперь, например, на проведение анализов, требуется лишь несколько минут.

СВЕТЛАНА ЛИТВИНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ РА: «Мы теперь имеем возможность фенотипировать доноров, то есть более точно осуществлять подбор крови для переливания. То есть совмещать донора и реципиента человеку, которому переливают кровь».

Среди новинок – аппарат для распределения крови по составу. Если необходима плазма или клетки, то с помощью современной техники можно забрать только эти составляющие. Цена такой установки более 26 млн рублей, но жизнь человека дороже, и с помощью данного аппарата удалось спасти уже многих людей.

ОЛЬГА ЗЕМЦОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЗАГОТОВКИ КРОВИ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ РА: «Смысл метода - основан на цинтрифугировании крови и выделении тех компонентов, которые нам нужны. Либо это клетки крови, тромбоциты, лейкоциты, эритроциты, или же стволовые клетки, либо отделение плазмы. То есть 2 аппарата. Это аппарат ПСС - он предназначен для сбора плазм, это аппарат МСС он предназначен для цитофореза».

В нашем регионе имеется необходимый запас крови, в том числе и в районах. В последние годы особой популярностью пользуется корпоративное донорство, и, по словам руководителя центра переливания крови, без необходимого оборудования, было бы сложно выполнить данную работу.

Кровь для переливания в лаборатории распределяется по разным пакетам. Например, в желтом плазма, а в красном -эритроциты. Плазма нужна для остановки крови. В этих холодильниках хранятся запасы, и если кому-то из пациентов потребуется срочное переливание, то помощь направляется отсюда. Становясь донором человек помогает и своему организму, потому что после процесса кровь обновляется.