НОВОСТИ

Состоялось заседание комиссии по пограничным вопросам

Собравшиеся обсудили реализацию межведомственных профилактических мероприятий, по выявлению и пресечению преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, огнестрельного оружия, культурных ценностей и ряд других вопросов.

Заседание республиканской комиссии по пограничным вопросам провёл первый вице - премьер Роберт Пальталлер. Собравшиеся обсудили работу органов местного самоуправления приграничных муниципальных образований по профилактике нарушений административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории.

О выявляемых нарушениях в пограничной сфере доложил начальник отдела Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай Николай Пахер.

НИКОЛАЙ ПАХЕР, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РА: «Отмечается незначительное снижение показателей правонарушений по отдельным видам, но есть и вопросы, по которым нам необходимо работать. Пресечено три факта нарушения природоохранного законодательства, в прошлом году таких фактов не было, речь идёт о незаконной добыче объектов растительного мира занесенных в Красную книгу, изъято уже более 2.5 тонн лекарственно - технического сырья».

Члены комиссии обсудили реализацию межведомственных профилактических мероприятий, по выявлению и пресечению преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, огнестрельного оружия и культурных ценностей, а также меры повышения эффективности таможенных операций и контроля товаров на пропускном пункте Ташанта.