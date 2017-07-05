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В Национальном музее имени Анохина открылась выставка из фондов Эрмитажа

Раскопки Пазырыкских курганов: как это было. В Национальном музее имени Анохина открылась выставка из фондов Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры Российской Академии наук, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь представлены редкие фотографии моментов раскопок курганов.

Консервация, обработка, исследования полученных материалов. На фотографиях запечатлено все. Все трудовые будни, обустройство и быт полевого лагеря археологической экспедиции Эрмитажа. Часть фотографий с раскопок была уже выставлена в Улаганском музее "Пазырык".

Графические работы Нины Сунцовой-Руденко и фотографии участников экспедиции показывают нелегкий труд археологов. Зафиксированы многие стороны жизни населения отдаленного села, ставшего знаменитым. И в этом году, исследования продолжатся, на Пазырыкском могильнике начинаются работы совместной экспедиции Государственного Эрмитажа и Горно-Алтайского государственного университета, главной целью которых являются рекультивация насыпей раскопанных курганов и восстановление природно-культурного ландшафта долины Пазырык.

Напомним, Погребения Пазырыка, скованные льдом сохранили уникальные, до этого не встречавшиеся изделия из дерева, кожи, войлока, тканей, меха. Большая часть их была украшена многоцветным орнаментом и образцами скифского звериного стиля. Композиции со сценами борьбы реальных и фантастических животных на коврах, тканях, предметах теперь - своеобразный знаковый символ, олицетворяющий культурное наследие Алтая. Среди находок обнаружены два удивительных ковра – войлочный и тканый ворсовый, повозка-колесница на высоких колесах, украшения, посуда, детали лошадиной сбруи. В захоронениях обнаружены и мумифицированные тела пазырыкских вождей. Дополняют выставку знаковые экспонаты пазырыкской и родственной ей быстрянской культуры скифского времени Горного Алтая из собрания Национального музея имени А. Анохина. Данная выставка будет работать в течение 3 месяцев.