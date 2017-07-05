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Уймонская долина ждёт гостей

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Родники Алтая» начнется 7 июля. Это одно из ярких событий этого лета.

В Усть-Коксинском районе все готово к приему творческих делегаций.

На сегодняшний день, администрацией района, завершены все плановые мероприятия по обустройству фестивального городка.

На базе сохранённой инфраструктуры, подверглись реконструкции водопроводный комплекс , электрические коммуникации. Сформированы ряды для размещения торговых точек и общественного питания.

По подготовке к торжествам уже прошло два районных организационных комитета, более детально оценила готовность и правительственная комиссия.

Сцены, трибуны, отстроенный заново «Город мастеров», в котором уже изъявили желания блеснуть своим творчеством двадцать два мастера из соседних регионов, порадует артистов и новая костюмерная.

Но главное, это творческая составляющая, чем в этом году коллективы планируют дивить гостей.

С 7 по 10 июля гостеприимная Уймонская долина ждёт гостей. Межрегиональный фестиваль «Родники Алтая» по праву считается одним из ключевых событий этого лета. А ещё это реальная возможность проявить свой творческий талант, который не иссякнет в нашем народе никогда.

Светлана Мороз