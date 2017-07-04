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Лесные пожары не угрожают населенным пунктам РА

Глава региона Алтай Александр Бердников в режиме видеоконференции принял участие в заседании межведомственной комиссии по предупреждению ЧС при полномочном представителе Президента России в Сибирском федеральном округе.

По словам Сергея Меняйло, несмотря на оперативно принятые предупредительные меры, работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности не была проведена должным образом, и это стало одной из причин массовых пожаров в Иркутской области, Забайкальском крае, Республиках Тыва и Бурятия. Он также подчеркнул, в связи с аномально высокими температурами, отсутствием осадков, сухими грозами и сильными порывами ветра на территории округа, необходимо сконцентрировать все силы и средства на том, чтобы не допустить возникновения новых пожаров.

На территории Республики Алтай по данным Минприроды на сегодняшний день действующих лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 44 очага огня на общей площади порядка 400 гектаров. Основными причинами возгораний, а это 32 случая, стали грозы. Только в 10 - человеческий фактор, и 2 случая - это обрыв линии электропередач.

Что касается паводка, то в период прохождения первой волны подтоплений населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры не зарегистрировано. В настоящее время вторая волна паводка также проходит спокойно, жизнедеятельность населения не нарушена.