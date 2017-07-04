НОВОСТИ

Социальные пособия и больничные листы отныне будут выплачиваться напрямую

Реализация данного проекта началась на территории нашего региона с 1 июля.

С его внедрением изменился порядок назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. По словам Михаила Маргачева, преимущества пилотного проекта очевидны как для работников, так и работодателей.

Получать пособия работающие граждане теперь будут напрямую через Фонд социального страхования на лицевой счет в банке или же почтовым переводом в зависимости от предпочтений самого работника.

И уже в первый день в региональное отделение было подано 19 электронных документов. Все они касались назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.