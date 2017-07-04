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Предварительные итоги ЕГЭ подвели в РА

Основной этап государственной итоговой аттестации завершился 1 июля. В этом году ЕГЭ в нашем регионе сдавали более полутора тысяч выпускников. Организаторы отмечают не только увеличение количества высокобальных работ, но и снижение неудовлетворительных результатов.

Как было отмечено на пресс-конференции, без учёта основных обязательных предметов русского языка и математики, лидером среди предметов по выбору как и в прошлом году стало обществознание. Его в этом году сдавали 857 выпускников республики. Также среди самых популярных предметов - история, биология и физика.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК РА: «Государственная итоговая аттестация прошла в нашем субъекте в целом на хорошем организационном уровне, и, надо сказать, что основной этап проводился с 27 мая по 1 июля в 16 пунктах проведения экзаменов во всех МО РА, всего в ЕГЭ приняли участие 1566 выпускников».

Председатели предметных комиссий в свою очередь рассказали о предварительных результатах сдачи ЕГЭ по конкретным предметам, отметив выросшее по сравнению с прошлым годом количество так называемых высокобальных работ - 270. Снизилось и количество неудовлетворительных результатов по географии, информатике и физике.

В пресс-конференции приняли участие четыре выпускника, которым удалось написать русский язык на 100 %. Лидером здесь является РКЛ.

Среди тех, кто на сто баллов написал работу по русскому языку, Байару Болтокова из Мухор - Тархаты и Валерия Дорофеева из городской 9 школы. А у Екатерина Капишниковой из Турачака самые высокие баллы в регионе по биологии и химии.

Добавим, что прозрачность проведения ЕГЭ в республике обеспечивали порядка 100 общественных наблюдателей. Также на всех пунктах сдачи экзаменов было организовано онлайн - наблюдение. Отмечается, что окончательные итоги сдачи ЕГЭ в нашем регионе будут подведены к середине июля.