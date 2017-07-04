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В Горно-Алтайске работает инженерно-конструкторская школа "Лифт в Будущее"

Она открылась на базе республиканского классического лицея и проходит в рамках благотворительного экофестиваля "Солоны". Ее участниками стали 75 ребят из РА и других регионов страны. Каждая из пяти разных лабораторий школы за 10 дней должна разработать технический проект, имеющий практическое значение.

Предупрежден, значит вооружен. Ребята из группы "Космос" встали на борьбу с непарным шелкопрядом. Они предлагают мониторить популяции этого вредителя с помощью дистанционного зондирования земли. И сейчас ученики инженерно-конструкторской школы "Лифт в Будущее" работают над техническим устройством спутника и над тем, чтобы отладить все необходимые параметры.

А группа этих ребят, изучив проблемы сельского хозяйства, решила заняться созданием умной теплицы. Кто-то прорабатывает вопросы автоматизации, кто считает затраты, доходы. Кто-то разрабатывает бизнес-план для малого бизнеса. Ведь именно эта теплица должна стать прототипом настоящей, в которой будут выращивать грибы. Ребята посчитали, что сегодня только 25 % грибов выращивают в России.

По соседству, в другом кабинете расположились умники и умницы работают над проектом - умная кормушка. Ребята делают процесс кормления автоматизированным и эффективным.

Наш регион туристический. И ребята из Группы IT как раз занялись вопросами развития туризма в РА. После тщательного мониторинга и встреч с сотрудниками министерства туризма, участники школы пришли к выводу, что региону не хватает специального сайта и мобильного приложения, которые бы стали проводником по Алтаю.

Лаборатория энергетики. Здесь ребята занимаются системами, в которых комплексно бы соединились альтернативные источники энергии. Они просчитывают проект, в котором можно эффективно использовать энергию солнца и ветра.

В целом "лифт в будущее" полностью оправдыват сове название. ребята работают, учитывая самые соврмееные технологии, привнося свои новые идеи. Стоит отметить, что по окончанию школы будут выбраны 30 победителей. Они поедут постигать науку в октябре во всероссийский центр Орленок.