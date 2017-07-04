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В РА отдохнули 14 тыс. детей

А. Бердников провел рабочее совещание с главами муниципальных образований в режиме видеоконференции по вопросу проведения летней оздоровительной кампании 2017 года и подготовке образовательных организаций республики к новому учебному году.

Летняя оздоровительная кампания в активной фазе. За первую смену в РА оздоровлены и временно трудоустроены более 14-ти тыс детей, что составляет 60% от общего плана. Приняли участие в однодневных и многодневных походах более 5 тыс ребят, временной занятостью охвачены 643 ребенка. Это зона особой ответственности, заявил А. Бердников. Глава напомнил о ряде трагических случаев в стране, связанных с гибелью детей. Поэтому нужен постоянный контроль этого важнейшего процесса.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Задача органов власти - обеспечить безопасное и комфортное проведение этого важнейшего мероприятия, чтобы у родителей, доверивших детей государству было чувство успокоенности и понимания, что дети будут живы-здоровы. Эта работа находится под моим личным контролем. Постоянно проводятся проверки мест отдыха детей контрольно-надзорными органами, межведомственной группой Правительства Республики Алтай. И, к сожалению, выявлены недостатки, где питание детей осуществлялось продуктами с просроченным сроком годности, несоответствие санитарным нормам».

По каждому подобному нарушению будут применяться жесткие штрафные санкции, добавил А. Бердников и обратил внимание органов власти и глав МО на особую ответственность в организации детского отдыха. В режиме видеосвязи районы отчитались за нарушения и доложили, что все они уже устранены. Всего в этом году работают 236 лагерей разных видов. За лето отдохнут почти 23 тыс детей, 14 тыс из них - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На эти цели запланировано более 77-ми млн рублей.

АДАР СУМИН, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «В первую смену работали 14 стационарных лагерей, 175 лагерей с дневным пребыванием детей, восемь специализированных профильных лагерей, один лагерь труда и отдыха, 25 палаточных лагерей. На сегодняшний день не открыт лишь один лагерь - «Орленок» в Шебалинском районе ввиду неготовности лагеря к приему детей».

В целом по республике проходят профильные, творческие, экологические, туристско-краеведческие, профориентационные смены. В том числе для детей-инвалидов, охвачены и дети, имеющие нарушения психоречевой функции, а также состоящие на учете.

Что касается подготовки школ к новому учебному году, на совещании доложили, что на капитальный и текущий ремонт школ предусмотрено более 145 млн рублей, 123 млн из них из республиканского бюджета, порядка 22-х – деньги районов.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Понятно, что не успел затихнуть звон последнего звонка. Но мы понимаем прекрасно, что 1-ое сентября наступит неизбежно. Конечно, мы ограничены в финансовых ресурсах, поэтому поставлены приоритеты направить эти ресурсы прежде всего пожарной безопасности, безопасности в плане охраны общественного порядка, чтоб везде были тревожные кнопки экстренного вызова полиции. Также в приоритетном порядке направить деньги на приведение в порядок систем жизнеобеспечения – водопроводов, теплых туалетов, системы отопления, утепления окон и зданий».

К 15 августа все объекты образования должны быть приведены в рабочее состояние, подчеркнул А. Бердников. На особом контроле находится ремонт спального корпуса коррекционной школы в Горно-Алтайске, строится школа в микрорайоне Каяс, объявлен аукцион на подбор подрядчика по строительству национальной школы №7. В ближайшее время начнется строительство школы в Джазаторе и поступят деньги на строительство школы в Турачаке.

Владимир Попошев