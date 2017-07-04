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60 организаций со всех уголков РА приняли участие в ярмарке социально ориентированных некоммерческих объединений

Она прошла на центральной площади Горно-Алтайска, в рамках проходящего сейчас в нашем регионе всероссийского благотворительного фестиваля "Солоны".

Уже во второй раз РА принимает на своей земле всероссийский благотворительный экофестиваль Солоны. И впервые в этом году его организаторы Благотворительный фонд «Система» при поддержке Правительства Республики Алтай провёл на самом деле масштабную ярмарку некоммерческих организаций нашего региона. Об этом говорить количество участников - более 60 социально ориентированных объединений представили ина суд посетителей результаты своих трудов.

ЕЛЕНА ЧЕРНЫШКОВА, ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО ФОНДА "СИСТЕМА": «Чем больше некоммерческих организаций на территории региона, тем выше гражданская активность, тем активнее общество и это очень хорошо для республики и для населения в целом».

В ярмарке приняли участие ведущие организации для которых бизнес это занятие социально ответственное. Они предлагали познакомиться не только с тем что производят на продажу своими руками и различными услугами и проектами. Среди них есть как уже опытные так и совсем молодые организации.

ЕЛЕНА БОЛТОВСКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЖИВОЙ РОДНИК": «Ну конечно очень рады, мы молодая организация совсем посмотреть на других и в рамках вот этого праздника заключили даже несколько контрактов для сотрудничества с другими организациями. Мы международные фестивали проводим, где объединяем не только русскую культуры, так как мы проживаем в РА, то обязательно, чтобы присутствовала алтайская, казахская культура, привлекаем коллективы из России и ближнего зарубежья».

На протяжении всей ярмарки на различных площадках одновременно была развернута работа нескольких десятков общественных объединений Республики Алтай: выставки-продажи изделий народного творчества, изделия из бересты, дерева, камня, бисера, кожи, вязанные и вышитые декоративные изделия.

Также прошли тематические мастер-классы по основам войлоковаляния, по изготовлению различных предметов из дерева, этнических сувениров. Участники ярмарки не только продемонстрировали свои умения и достижения, они также активно делились опытом, общались, заводили новые знакомства.