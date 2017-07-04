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Евгений Крапов отметил свой юбилей

Он работал советником у пяти спикеров Госсобрания. Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Евгений Карпов. Человек, который более 20 лет стоял на передовой развития парламентаризма.

Написать историю становления парламентаризма в нашем молодом регионе без него практически невозможно. 3 июля, в День республики, Евгений Михайлович Карпов, отмечает свой юбилейный день рождения. Человек высочайшей эрудиции, который только и делает, что читает книги, пишет статьи и доклады или дает мудрые советы окружающим. Так отзываются о нем коллеги.

Он прошел все ступени - от заведующего отделом комсомольских организаций Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ до помощника члена Совета Федерации, помощника депутата Госдумы, советника Председателя Госсобрания. Шесть лет Евгений Карпов отработал помощником первого Главы РА Валерия Ивановича Чаптынова. В 1998 году в годовщину ухода из жизни первого руководителя региона, по инициативе Евгения Михайловича был создан Фонд имени Чаптынова.

26 лет при власти. Практически вся жизнь. Однако как историк и человек читающий понимает - власть пожизненно не дается. И в любой работе важно оставить после себя добрые воспоминания.

Вот уже несколько месяцев он на заслуженном отдыхе. А свой юбилей он сам намерен отпраздновать только через два года, когда, как говорит Евгений Михайлович, «закончится его шестой жизненный цикл по восточному календарю».

Владимир Виноградов