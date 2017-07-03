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Будет ли реализован проект «Сила Сибири 2»?

Обжалование в апелляционном суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом", об изменении газотранспортных потоков в России из-за строительства новых центров газодобычи и магистральных газопроводов, а также о поставках сырья в Европу и Китай. Об этом и не только сразу после завершения годового собрания акционеров компании "Газпром" председатель правления Алексей Миллер ответил на вопросы журналистов.

В этом году мировой газовый гигант целиком и полностью полагался на инновации. А потому как основной итог - достижения - при чем не единожды за отчетный период - рекордные. Это и исторический максимум пополнения подземных хранилищ - 72 миллиарда кубометров, и рекордная поставка газа на экспорт - более 636 миллионов кубов в сутки.

Турецкий, южный и северный потоки, Ямал, Сила Сибири, - лишь малая часть мегапроектов, которые реализует Газпром. Причем все это не только с целью извлечения экономической выгоды, что естественно, но и что принципиально - с выполнением социальных обязательств, а также с соблюдением норм экологической политики компании.

Отложен, заморожен и есть ли перспективы. Эти вопросы на пресс-конференции коснулись ветви "Сила Сибири2"по старому газопровода "Алтай". Эта тема интересует уже не один год жителей нашего субъекта. Сумеет ли туркменский газ вытеснить с китайского рынка газ российский. Ответ Миллера - лаконичен - нет не сумеет, а значит у этой ветви есть перспективы.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО "ГАЗПРОМ": «С точки зрения дальнейшего роста поставки росс. газа в Китай в рамках восточного коридора. По проекту "Алтай" у нас есть действующее соглашение, юридически обязывающее, по условиям поставки газа по этому маршруту».

Экспорт экспортом, но главная миссия Газпрома - обеспечение всего населения необъятной страны в осенне-зимний период газом и энергией. А здесь вновь рекорд - уже сейчас всех запасов в стране, созданных Газпромом хватит на 10 лет вперед. Однако на достигнутом во всех смыслах компания останавливаться не намерена.