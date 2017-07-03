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В Горно-Алтайске завершилась 17-я летняя республиканская олимпиада

Более тысячи представителей всех районов региона испытали свои силы в 11 видах спорта.

Олимпиада спортсменов РА проводится с 80-го года. Каждый год в разных муниципалитетах. В этом году спортивный праздник принимает столица региона - Горно-Алтайск. На стадионе «Спартак» церемония открытия летней Олимпиады началась с парада спортивных делегаций республики. Каждую из них возглавляет глава района. От имени Главы региона Александра Бердникова всех собравшихся приветствовал вице-премьер Артур Кохоев.

АРТУР КОХОЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО АППАРАТА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Из года в год, на протяжении множества лет мы уделяем самое пристальное внимание развитию спорта и поддержке традиционных спортивных направлений. Земля Горного Алтая взрастила ни один десяток спортсменов ставших звёздами не только всероссийского, но и общемирового масштаба».

Футбол, гандбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба из лука, самбо и другие виды спорта. Сотни зрителей следили за состязаниями и яростно болели за своих. Одними из самых зрелищных стали соревнования по волейболу, где уже не в первый раз победителями стали представители Горно-Алтайска. Победа в разных видах спорта давалась спортсменам нелегко.

Лучшие спортсмены региона состязались в течение 3-х дней. Соревнования одновременно были на нескольких площадках. Стадион «Спартак», «Динамо», Спортивный зал «Юный спартаковец», и спортзал Горно-Алтайского педагогического колледжа. Олимпиада в этом году посвящена 80-летию создания регионального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

В общекомандном зачете третье место заняли представители Усть-Канского района, вторыми стали спортсмены Онгудайского района и победители 17-ой летней олимпиады - команда города Горно-Алтайска.