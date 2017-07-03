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Прошел чемпионат РА по игре кок-бору

Игра настоящих мужчин. Чемпионат по кок-бору состоялся в урочище Кер-Кечу, неподалеку от с. Купчегень. Национальные конно-спортивные соревнования с каждым годом привлекают все больше интереса не только у жителей нашего региона, но и у туристов. На протяжении 4-х дней 7 команд боролись за звание лучших. По результатам именно этих состязаний определятся игроки, которые поедут на мировой чемпионат.

7 команд. 2 сборные из Шебалинского района, 4 из Онгудайского и одна команда из Улаганского района. Среди игроков уже давние соперники - Ело, Шаргайта и Улаган. Среди новичков ребята из Шашикмана. Побороться за звание победителей вызвались купчегеньцы и беш-озекцы. На этот раз поединки всадников проходили в урочище Кер-Кечу. Каждый тайм игры идет в упорной борьбе. Все команды тщательно готовились к чемпионату и потому голы в казан -ворота команды, забиваются с большим трудом. Туша козла на этот раз заменена муляжом. Жара это еще одно испытанием, как для игроков, так и для животных. Но несмотря на все это, игра кок-бору, как всегда оправдала все ожидания зрителей.

Зрители в восторге от конных состязаний. Грациозные кони и азартные всадники. Накал страстей из-за каждого гола. Кок-бору постепенно становится одним из символов нашего региона. Туристы и гости Горного Алтая стремятся воочию увидеть эту древнюю захватывающую игру.

РОМАН ПТИЦЫН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и ТУРИЗМА РА: «Мы этот национальный праздник взяли под патронаж. Это мероприятие размещено на интернет -ресурсе "russia travel". Об этом празднике знает вся Россия. На уровне министерства и правительства принято решение включить данное мероприятие в ежегодный план и будет финансироваться за счет бюджета с привлечением спонсоров».

Сборная команда по Кок-Бору из Республики Алтай уже не раз принимала участие и в международных соревнованиях. Лучшие игроки по итогам этого чемпионата отправятся в Казахстан.

АНАТОЛИЙ УНУКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: «Нам предстоит выступление в чемпионате мира по кок-бору в г.Астане Казахстане. Мы представляем Россию. Ответственность большая».

Каждый день было по 3 игры. В последний день за 5 место боролись сборные Купчегеня и Шашикмана. В итоге со счетом 5:1 выиграла команда Купчегеня. Вторая игра между беш-озекцами и еловцами. По завершении 3 тайма счет был равным 2:2 и по решению судьей дали дополнительное время. Здесь победила сборная Ело. Самая долгожданная и яркая игра развернулась между старейшими командами Улагана и Шаргайты. В 1 тайме сборная Улагана 2 раза забросила тушу в казан, во 2-м – команда Ширгайты сравняла счет. В 3 тайме обе команды получили по 2 очка. Исход игры решало дополнительное время. На 6 минуте одержали победу всадники из чолушманской долины.

Все победители удостоены кубков, медалей и денежных вознаграждений. Лучшие игроки получили путевку на "Игры кочевников". И уже в Астане будут защищать честь нашей страны.

Марина Кулеева