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2 июля ФНС региона отмечает 27-летие со дня образования

От государственной налоговой инспекции по Горно-Алтайской автономной области до Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай. 2 июля ФНС региона отмечает 27-летие со дня образования.

За 27 лет им удалось сделать многое, а главное удачно вписаться в рыночную модель экономики, начавшую свое формирование в начале 90-х. Вся история становления налоговых органов отражена в ведомственном музее: в фотографиях, отчетах, книгах, дипломах. Важнейшим этапом в развитии стала реализация пилотного проекта по переходу на двухуровневую систему управления в территориальных налоговых органах республики, завершившаяся в 2016 году. Межрайонные инспекции были присоединены к Управлению. Таким образом, повысилось качество налогового администрирования и оказания услуг населению. Ведомство регулярно занимается важнейшими социально-значимыми направлениями. Среди них оказание помощи детям-инвалидам, проживающим в семьях, а также воспитанникам Манжкерокского "Дома ребенка". По инициативе руководителя Управления Ольги Шмаковой к 27-ой годовщине была организована посадка 30 деревьев в сквере Чорос-Гуркина.

ОЛЬГА ШМАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «В преддверии дня образования налоговых органов республики сотрудниками нашего управления была организована высадка аллеи в центральном городском сквере, а также заложен именной камень. этим самым коллектив управления внес свой вклад в озеление города».

Качественная работа прежде всего. Так за первые пять месяцев 2017 года в бюджет России из РА поступило налогов в сумме порядка 2 млрд. 680 млн.рублей. Динамика к уровню прошлого года составила более 9 %. За достигнутыми показателями стоит слаженная работа всего коллектива, пятая часть которых - молодые специалисты. Но не забывают здесь и о ветеранах налоговой службы.

ОЛЬГА ШМАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Пользуясь случаем хочется искренне поблагодарить всех ветеранов и пенсионеров нашей службы за тот огромный вклад, который они внесли своим кропотливым трудом в укрепление и развитие налоговой системы нашего субъекта. поздравляю всех сотрудников налоговых органов республики с этим праздничным днем и желаю много энергии и сил в таком важном, трудоемком и социально значимом деле».

Сегодня республиканское Управление – это функциональный, современный и надежный элемент государственного устройства. Эффективная контрольно-надзорная деятельность, высокое качество предоставляемых услуг, соблюдение прав налогоплательщиков, - все это формирует финансовую основу нашей республики и нашего государства.

Владимир Виноградов