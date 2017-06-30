НОВОСТИ

В РА подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате

Правительство Республики Алтай, Объединение организаций профсоюзов и региональное объединение работодателей подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате. Данный документ устанавливает МРОТ для работников бюджетной сферы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и образования.

Здравоохранение, образование, ЖКХ, сельское хозяйство, предоставление государственных и муниципальных услуг. Новая динамика позитивным изменениям в важных для жизни людей сферах. Реализация «майских» указов Президента связана с каждым жителем, каждым гражданином республики и страны в целом. Ежедневная деятельность всех уровней власти, общественности, профсоюзных организаций направлена на повышение качества жизни населения, в том числе уровня доходов граждан. В этих целях Правительством Республики Алтай, Объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей подписано трехстороннее соглашение об установлении минимального размера заработной платы.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Профсоюзы, предприниматели, промышленники консолидируют всю производственную мысль, заставляют сферу бизнес-сообщества, т.е. всех людей, которые непосредственно занимаются производством и у станка, и на дороге, и во всех сферах нашей с вами жизни. Я не скажу, что мы здесь решили все проблемы, особенно в сегменте повышения з/п, но тем не менее если кто-то интересовался или слушал мой отчет на сессии Госсобрании 27-го числа: он был выверенный, основан на конкретных статистических данных, реально сделанных делах и проведенных событиях. И ни одного вопроса у депутатского корпуса, также по реализации Послания Президента не прозвучало. Мы сейчас идем впереди планеты всей, первые в России начали заниматься солнечной генерацией. К 19-ому году закроем 100% своей потребности, в том числе мы уйдем от угрозы строительства ГЭС на Катуни. В общем, много проблем решается. Ни на один рубль не уменьшили господдержку льготной категории граждан, поддержка АПК - на 100 млн руб. от уровня прошлого года».

Региональное соглашение касается работников бюджетной и внебюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и образования. Величина минимального размера оплаты труда установлена в размере 9 729 рублей. В соответствии с федеральным и республиканским законодательствами, Трудовым кодексом в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, районный коэффициент не включаются в величину МРОТ. Соглашение вступает в силу с 1 июля текущего года.

Владимир Попошев