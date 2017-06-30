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Сегодня стартовала 17-я летняя олимпиада спортсменов РА

В первый день состоялись соревнования по футболу, волейболу, гандболу. Жаркие баталии развернулись на стадионе Динамо и спортзалах Педколледжа и "Юный спартаковец".

Зал "Юного спартаковца" - традиционная площадка для состязаний по волейболу. В составе сборных на площадку выходят лучшие волейболисты своих муниципалиетов. Сказать, что первые игры вышли напряженными ничего не сказать. Борьба идет за каждый мяч, а ошибки в обороне смерти подобны. Хозяева олимпиады - горно-алтайцы, в своей первой игре встретились со командой Турачакского района.

А в спортзале педколледжа в параллельно проходят игры по гандболу.

Всего в рамках Олимпиады пройдут соревнования по11 видам спорта. К стартовавшим сегодня футболу, гандболу, волейболу, присоединятся: легкая атлетика, стрельба из лука, самбо, боевое самбо, дзюдо, греко-римская борьба, гиревой спорт и борьба куреш. Еще по семи видам спорта бокс, конные скачки, шахматы, спортивное ориентирование, полиатлон, настольный теннис, городошный спорт соревнования пройдут в рамках чемпионатов Республики Алтай в зачет Олимпиады. Общекомандное первенство будет определяться по наибольшему количеству набранных очков. Всего в соревнованиях примут участие более 1000 человек.

Завершится олимпиада торжественным закрытием – 2 июля в 18.00 на стадионе «Спартак».

Владимир Виноградов