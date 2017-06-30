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Второе рождение Амурской школы

Здание этого образовательного учреждения было построено 74 году. И за 43 года активной эксплуатации изрядно обветшало. Во время одной из рабочих поездок в Усть-Коксинский район глава региона А. Бердников встретился с педагогами и заверил, что на реконструкцию школы будут изысканы средства. Впоследствии на капремонт этого объекта было выделено 29 миллионов рублей из федерального бюджета. О ходе реконструкции репортаж моих коллег из Усть-Коксинского района.

В Усть-Коксинском районе самое большое число образовательных учреждений среди муниципалитетов и администрация в курсе проблем, даже самого отдалённого.

В этом году, на ремонт школ и детских садов, в бюджете района заложено 5 миллионов рублей.

Сделана ставка и на федеральные средства, ведь после ввода в эксплуатацию в семьдесят четвертом, в Амурской не было проведено ни одного капитального ремонта, а таких объёмов реконструкции одному району просто не потянуть.

На встрече с педагогическим коллективом глава региона А. Бердников отметил, что капитальный ремонт здесь обязательно будет. и у Амурской школы будет второе рождение.

Двадцать девять миллионов рублей из федерального бюджета необходимо освоить строителям, здесь уже провели подготовительные работы по разборке устаревших конструкций.

И сегодня стоит задача сдать объекты ко второй учебной четверти.

Современная столовая, просторные коридоры, светлые классы, тёплый санузел. Здесь сделают полную замену электропроводки, водопровода и пожарной сигнализации. Будут учтены в конструкции школы и нормативы сейсмостойкости.

В настоящие время в Амурской школе учатся сто тридцать ребят и сегодня уже появилась уверенность, что ситуация с их учёбой изменится кардинально.

Светлана Мороз