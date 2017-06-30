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Музыканты РА приняли участие в большом концертном проекте в Караганде

Татимбет, Половецкие пляски, сюита Свиридова «Метель», и на сцене три дирижера. Музыканты республики Алтай приняли участие в большом концертном проекте в Караганде.

Сначала был международный конкурс дирижеров, затем международный фестиваль "Сары Арка", сейчас закрытие закрытия ХХІХ концертного сезона академического оркестра им.Таттимбета. Лауреат международных конкурсов Добрыня Сатин и заслуженный деятель искусств РФ Владимир Кончев всегда долгожданные гости в Казахстане.

Увидеть школу другого дирижера, обогатить свой репертуар новыми музыкальными произведениями. Вот залог плодотворного сотрудничества.

ВЛАДИМИР КОНЧЕВ: «Уже есть предложение о проведении мастер-классов в данном случае их интересует наш комус. Горловое пение. Нас интересует обучение игры на домбре. Уже наши студенты выпускники колледжа в следующем году готовы поехать в Астану учится. Там уже есть связи с педагогами, профессорами которые готовы их принять».

И, конечно, на концерте не обошлось без сюрприза. В финале на сцене оркестр имени Таттинбета и сразу три знаменитых дирижера.

Елена Шнейдер