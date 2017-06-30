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На Мемориале Славы состоялась торжественная передача солдатского медальона младшего лейтенанта Петра Левшенко

Нашедшую реликвию Консулу республики Беларусь вручил глава региона Александр Бердников. Далее личная вещь солдата Великой Отечественной будет передана родственникам бойца. Их нашли в Могилевской области.

Поисковики республики Алтай, в августе 2016-го были в экспедиции под названием "Калининский фронт" в Тверской области. Александром Вилисовым, руководителем регионального движения, были подняты останки бойца. Вкладыш его смертного медальона был сильно поврежден, сразу его прочитать не смогли. Позднее его смогли прочесть вологодские поисковики. Было установлено, что медальон принадлежал младшему лейтенанту Петру Поликарповичу Левшенко. 1919 года рождения уроженцу Могилевской области Белорусской ССР.

И сегодня на Мемориале Славы в торжественной обстановке Глава Республики А. Бердников передал эту воинскую реликвию представителям Беларуси.

Представитель посольства Беларуси высказал слова благодарности всем людям, без которых передача военной реликвии не была бы возможной.

Поисковое движение является частью большой военно-патриотической работы, проводящийся в Республике Алтай. Оно было создано в 2013 году. И с тех пор ребята со своим руководителем участвуют в поисковых акциях по стране, поднимая останки бойцов, павших на полях сражений во второй мировой.

На мемориале Славы, собравшиеся возложили цветы к тумбам со священной землей Минска и крепости-героя Брест. И сразу после этого переданный правительством республики Алтай смертный медальон отправился в Беларусь - на Родину бойца Великой Отечественной Войны Петра Левшенко.