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Благотворительный фестиваль "Солоны" продолжает шествие по РА

В детском подразделении Республиканской больницы состоялось торжественное открытие игровых комнат в рамках благотворительного проекта фонда «Детский мир». Игровые зоны появились и в Доме-интернате для престарелых и инвалидов РА. Воспитанникам детского отделения подарили комнаты, полностью оборудованные красивой и удобной мебелью.

Красочные игрушки привнесут в жизнь детей с тяжелыми формами инвалидности много ярких эмоций. Для девочек - куклы, коляски, для мальчиков - разные конструкторы, машинки, развивающие игры. Здесь они научаться играть, педагоги с помощью нового оборудования смогут заниматься с воспитанниками отделения. Разыгрывая разные игровые ситуации, у детей развиваются навыки коммуникации и взаимодействия друг с другом и с окружающим миром.

ЭЛЬМИРА МОРОЗОВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ДЕТСКИЙ МИР": «Я вас поздравляю с тем, что в вашем учреждении, для ваших деток тоже появилась игровая комната. Я считаю, что это очень важно, потому что на сегодняшний день у нас открыто уже 230 игровых комнат в самых разных уголках нашей большой страны. И сегодня она появилась у вас».

Открытие двух игровых комнат от Благотворительного фонда «Детский мир» при финансовом участии Благотворительного фонда «Система». Новое пространство подарит детям еще больше впечатлений, опыта и общения. Особенно важно, что в этой зоне обустроена кухня. Ребятам предстоит освоить навыки приготовления пищи, сервировки стола и умение подать чай и прочее. Все это позволит расширить представление посетителей детской игровой комнаты о социальном пространстве, мире и о себе.