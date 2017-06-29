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Сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия «Мотоциклист-пешеход»

Мотоцикл, как техника повышенной опасности, или не имеешь прав не садись за руль. Сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия «Мотоциклист-пешеход», чтобы минимизировать аварии с участием мотоциклов. В ходе проверок установлено: многие водители не имеют водительского удостоверения на управление мотоциклом и еще при этом находятся в состоянии опьянения.

ЕЛЕНА ТРАНДЫШЕВА, ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД МВД по РА: «С начала года в регионе зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесной техники, в которых 2 человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей».

Госавтоинспекция обращается к родителям воздержаться от покупки ребенку мотоцикла или мопеда, пока он не приобретет навыков вождения и не получит водительское удостоверение. В противном случае за управление без прав соответствующей категории, будет наложен штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб.