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Бал выпускников на центральной площади республиканской столицы

В этом году в Республике Алтай 1 337 юношей и девушек простились с родными школами. Позади - бессонные ночи подготовки к ЕГЭ, впереди – поступление в высшие учебные заведения и взрослая жизнь.

Выпускной - самый трогательный праздник. Но когда приходит этот день, каждый готов хотя бы на пару минуть оказаться на уроке в родной школе. 11 "А" первой школы все вместе в последний раз.

Сегодня они выпускники, а 11 лет назад эти первоклассники не совсем представляли, что такое школа. Екатерина Бажикова - маленькая девочка с большими бантами и цветами уже тогда знала, что если она пошла в школу, то стала взрослой. На видео из прошлого в этих мальчиках и девочках она узнала себя и своих одноклассников.

В этом году из стен школ РА вступили во взрослую жизнь 1337 выпускников. Сегодня для них- напутственные слова и пожелания. В этот день - они главные герои и за ними будущее Республики.

Самым активным, творческим и спортивным вручили благодарственные письма, грамоты и медали. Позади - ЕГЭ, около трехсот работ написаны на высокие баллы. А 109 выпускников РА получили аттестаты с отличием.

Вымпел "Выпускник 2017" устремляется в небо. А с ним и самые сокровенные желания. В прошлом одиннадцатиклассники - сейчас имеют статус абитуриенты. Совсем скоро они откроют двери учебных заведений, обретут друзей и получат новые знания. На память останется только школьный альбом, пролистывая который, ребята с ностальгией будут вспоминать этот день и прощальный вальс.

Анна Скороходова