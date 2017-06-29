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Депутаты и руководители фракций подвели итоги очередной сессии

Напомним, что на парламентском заседании было рассмотрено 16 вопросов, главным из которых явился Отчет Главы Республики Алтай о деятельности правительства за 2016 год.

В своем 50-ти минутном выступлении глава подробно рассказал о достигнутых положительных результатах. В отчете были затронуты практически все аспекты социально-экономического развития. Здесь и здравоохранение, образование, инфраструктура, туризм, инвестиции, социальные обязательства.

ГЕННАДИЙ СУМИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ "ПАТРИОТЫ РОССИИ" ГС-ЭК РА: «16- год он не единственный. Он продолжает те дела, которые на протяжении последние 10 лет правительством проводится. Сегодня прозвучало что за эти 10 лет, особенно в социальной сфере, материальной базе, практически осуществлена революция. На самом деле это так».

Руководитель фракции ЛДПР Юрий Орехов отметил, что в отчете хотелось услышать аналитические выкладки, особенно в отношении вопросов парламентских фракций. Что удалось решить, а что находится в стадии решения. Кроме этого было обращено внимание на некоторые недостатки в части заработной плате, дорог, ЖКХ.

ВИКТОР РОМАШКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ ГС-ЭК РА: «Понятно, что мы впереди России всей по промышленному производству. Это тоже понятно. Построили вот уже третью электростанцию. Вот уже 50% дополнительно, что для других субъектов практически недостижимо. Надо отдать должное Александру Васильевичу, что он сказал, что это у нас из-за того, что сама база роста очень маленькая, поэтому такие большие проценты».

Фракция "Единая Россия" озвучила ряд рекомендаций республиканскому правительству. В частности уделить внимание разработке региональной программы по снижению тарифов ЖКХ, так как они в Сибирском федеральном округе являются самыми высокими.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГС-ЭК РА: «Такой программы на сегодня у нас нет. И мы видим, что в этом есть необходимость. Ну и второе рекомендовали Правительству активнее работать с федеральным центром по решению вопроса финансирования на наши межпоселковые и региональные дороги».

В целом сессия прошла конструктивно. Дана положительная оценка деятельности работы Правительства РА за отчетный период, - подчеркнул вице-спикер. Это была заключительная сессия - депутаты уходят на парламентские каникулы. Работа продолжится в сентябре.

Владимир Виноградов