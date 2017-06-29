НОВОСТИ

Мониторинг обстановки, стабилизация наркоситуации, уничтожение дикорастущей конопли

Глава региона А. Берников провел заседание Антинаркотической комиссии. Участники заседания также рассмотрели и план профилактических мероприятий.

Ситуация под контролем. Работа Антинаркотической комиссии должна проводится на всех уровнях, начиная от сельских поселений, отметил А. Бердников, открывая заседание. Слаженная совместная работа, тесное взаимодействие позволит вовремя реагировать на обстановку дел.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы должны сегодня оценить какие меры принимаются в РА по удержанию ситуации под контролем, прошу поработать активно. Что мы должны сделать, чтобы уберечь наших детей, молодежь от этой пагубной, смертельной дороги».

О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации рассказал министр внутренних дел Павел Гаврилин. Он сообщил, что фактором риска в регионе традиционно является наличие доступных очагов дикорастущей конопли. В настоящее время проводится мониторинг, выявление очагов конопли, с 1 августа начнется их массовое уничтожение.

ПАВЕЛ ГАВРИЛИН, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Из изъятых в текущем году из незаконного оборота 20 кг 679 грамм наркотических средств 96 % имеет растительное происхождение и приобретены путем самосбора».

В связи с этим глава поручил организовать волонтеров для массовой вырубки этого растения. В ряде районов уже созданы такие отряды.

ВИТАЛИЙ ЧЕНЧУЛАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МО "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН": «В июле текущего года у нас запланированы добровольцами - это жители самого Онгудая, с привлечением старшеклассников Онгудайской средней школы, жители других населенных пунктов - выезды на территорию Купчегеньского и Ининского сельских поселений, где основное произрастание конопли».

В целом, мониторинг ситуации показывает, что из районов самые зависимые -Майма, Чоя, Чемал и город. Растет сегодня и число противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за полгода выявлено 136 наркопреступлений. В колонии 160 наркоманов, 84 из них ВИЧ-инфицированные. А вот за медицинской помощью обращаются мало, в этом году реабилитацию прошли всего 4 человека, пролечились - 8.

НАДЕЖДА АЛТАЙЧИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Наркомания сама по себе не излечивается, однако наша задача и все эти мероприятия проводятся для того, чтобы добиваться стойкой, длительной ремиссии. Человек будет совершенно полноценным, если он будет под опекой социальных и медицинских работников».

Что касается профилактики, сегодня в республике проводится целый комплекс мероприятий. Работа с молодежью, всевозможные акции и операции: "Мак", "Стоп-наркотик", "Сообщи, где торгуют смертью", баннеры, листовки и размещение информационных материалов в СМИ. Чтобы ситуация оставалась под контролем, эту работу необходимо проводить постоянно, подчеркнул А. Бердников.

Владимир Попошев