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В Усть-Коксе приступили к срезке пантов

Как получить качественные панты. Есть ли секреты у мараловодов? Более половины всей пантовой продукции республики производится на маральниках Усть-Коксинского района. СПК «Абайский» одно из крупнейших предприятий. Здесь не первый год занимаются разведением маралов рогачей.

Соузарский маральник. В настоящие время здесь на попечении мараловодов находится тысяча восемьсот особей, из них шестьсот рогачей.

С пяти утра бригада, в которой работает десять человек, приступила к срезке.

На первый взгляд, действия мараловодов кажутся хаотичными, но на самом деле каждый из них четко знает свои обязанности, технология отработана годами.

Большая часть срезки в хозяйстве уже проведена, поэтому и результат виден. Он лучше по сравнению с прошлым годом, и по упитанности животных, по весу рогов.

Но снятие пантов это только начало работы с этим уникальным сырьем. Дальше предстоит ещё полтора месяца следить за консервацией, ведь от того, какого качества на выходе будет продукт, напрямую зависит и прибыль, это прекрасно понимает Юрий Синельников. Он без малого двадцать лет в профессии.

Варка, жарка, сушка. Здесь много тонкостей, которые он предпочитает не раскрывать.

Слушая ответы мараловода, понимаешь, что не всё так просто в этой серьёзной работе.