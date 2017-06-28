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День молодежи отметили в Горно-Алтайске

В городском парке прошел фестиваль субкультур «Горный микс – 2017», соревнования по киберспорту, уличным танцам, воркауту.

Завершились праздничные мероприятия вечером на центральной площади, где наградили лучших представителей молодежи.

Жарко, ярко и весело – так праздновали День молодёжи. Неформальный горный в городском парке. Любители острых ощущений соревновались в мастерстве выполнения и трюков. Уличные танцоры показывали свои умения в баттлах, музыкальные площадки собирали вокруг себя зрителей, рядом же проходили соревнования по воркауту, шахматам и скалолазанию.

Праздник продолжился вечером на центральной площади города.

Поколение next. Это более двадцати процентов населения РА. От их активности, целеустремленности, патриотизма зависит будущее. В этот день за активное участие в жизни города и республики были награждены лучшие. Студентка-общественница ГАГУ - Ксения Сылбакова сейчас возглавляет агитдесант Университета. Она входит в состав городского молодежного совета. Ксения была награждена благодарственным письмом Администрации Горно-Алтайска.

Активная молодежь есть не только в столице региона. Алена Соурчакова считает, что Чемальский район - особенный, он так же молод, как молодежь, живущая там.

Скетчи, танцы, песни не оставили зрителей равнодушными. Они подпевали и даже танцевали с артистами. В вечерней программе приняли участие более 20 молодежных коллективов, среди них были и пригашенные из Барнаула и Белокурихи.

Анна Скороходова