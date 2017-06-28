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Профессиональный праздник экспертно-криминалистической службы

Первое упоминание о ее создании в российской империи датируется двадцать восьмым июнем. И сегодня, как и раньше, сотрудник - криминалист, раскрывая тяжкие преступления, применяет современное оборудование и методики расследований.

В штате Следственного Управления Следственного комитета по Республике Алтай пять криминалистов. И каждый из них профессионал своего дела.

Коллектив небольшой, однако, со всеми поставленными перед ними задачами справляется. Они расследуют, обучают других и всегда учатся сами. Так как сегодня способов совершения преступлений очень много, и чтобы их раскрыть нужно приложить немало знаний и усилий. А привлечь виновного к уголовной ответственности, просто со слов не получится, нужны веские неопровержимые доказательства.

ВАДИМ СОЛОМАТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РФ по РА: «Доказательства могут быть добыты и закреплены только при грамотной организации предварительного следствия, особенно в начальной стадии расследования. Именно такая задача возлагается на отдел криминалистики с момента установления факта совершения преступления. От того, насколько высок профессиональный уровень следователя-криминалиста, во многом зависит не только раскрытие преступления, но в целом исход предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела».

Криминалистическая техника. Она их верный друг и товарищ. С ее помощью раскрывается большинство преступлений. Особого внимания заслуживает, так называемая цианоакрилатная камера. С ее помощью можно найти гораздо больше отпечатков, чем при стандартных методах поиска. Главную роль здесь играет супер-клей. Именно в нем содержится специальное вещество, которое при определенный влажности, и вырисовывает, то, что обычным глазом и не увидишь. Комната для работы с несовершеннолетними, - подобной в республике нет. Комфортная обстановка, видеонаблюдение и специальное зеркало гезело. Созданный сотрудниками управления атмосфера и применяемые новейшие технологии. Все эксперты здесь трудятся уже не первый год. Работа у каждого разная, однако итог один - любое преступление должно быть раскрыто.

Направлений работы в отделе следственного управления по Республике Алтай много. И поэтому повышение уровня профессиональной подготовки - одна из основных задач. Для Учебно-практических занятий создан специальный класс. Здесь есть вся необходимая литература и предметы, которые уже музейные экспонаты, но до сих пор служат отличным примером. Настольная книга следователя, изданная в 49 году, как отметил руководитель отдела криминалистики, это своего рода их библия. И сегодня очень мало изданий, которые могут с ней сравнится. Закрепление имеющихся навыков на практике и изучение новых технологий. Вот истина, которая лежит в основе успешной работы криминалистов следственного комитета следственного управления республики Алтай.