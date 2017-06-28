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Состоялась очередная сессия Государственного Собрания - Эл Курултай РА

Депутаты рассмотрели 16 законопроектов. Основным стал ежегодный отчет Главы РА о результатах деятельности за 2016 год.

Это уже 11-й отчет Главы региона о деятельности правительства РА. Так валовый региональный продукт за 2016-й год составил 43 млрд. рублей, индекс промышленного производства 140% - 1-е место в России, этому поспособствовало строительство солнечных электростанций, наращивание объемов в пищевой отрасли, добыча полезных ископаемых. В прошлом году завершились работы по восстановлению инфраструктуры пострадавшей во время паводка 2014-го. Рост объема строительных работ составил почти 37%, введено в эксплуатацию почти 125 тыс. кв. м. жилья. Хорошие показатели регион показывает и по здравоохранению - лекарственное обеспечение, оказание высокотехнологичной помощи. В том числе и ввод в эксплуатацию после капремонта больницы в Джазаторе и нового здания Чемальской ЦРБ, также завершено строительство республиканской детской больницы. Удалось увеличить собственные доходы более чем на 9%, а это 430 млн рублей, а также снизить объем государственного долга субъекта на 19%. Среди приоритетных задач глава отметил инвестиции и развитие "зеленой экономики".

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «У нас уникальная природа, это наше главное богатство, и наша основная задача – сохранить его для будущих поколений. Именно поэтому мной в 2015 году инициировано создание на территории Республики Алтай пилотной площадки ноосферной модели развития. Идея развития региона по типу «зеленой экономики» - это на сегодняшний день залог сохранения экологического баланса, высокого экологического потенциала Республики Алтай, брендовая составляющая успешно развивающейся туристической территории».

В обсуждении отчета приняли участие руководители парламентских фракций и сенатор РА Татьяна Гигель.

ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «Исходя из реальных цифр мы имеем возможность сделать вывод, что благодаря грамотному подходу бюджетной политики правительства и депутатскому корпусу удается защитить интересы граждан нашего региона».

В целом положительно оценивая проделанную Правительством работу, выступающие обратили внимание на ряд проблем, требующих решения: уровень тарифов ЖКХ, качество дорог регионального и местного значения, безработицу и другие.

ГЕННАДИЙ СУМИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ "ПАТРИОТЫ РОССИИ" ГС-ЭК РА: «Мы все радовались, гордились, что построили стадион «Спартак». Но он в зимнее время 5 месяцев пустует, потому что кто-то должен разрешить заливать каток. Боятся взять на себя ответственность за травяное покрытие. Так для занятий спортом его построили или для красоты?»

Лидер коммунистов Виктор Ромашкин отметил, что конструктивная работа главы субъекта с руководителями депутатских фракций может ускорить решение многих проблемных вопросов в регионе.

Большинством голосов депутаты приняли отчет Главы к сведению.

Также на 27-й сессии во втором чтении рассмотрели законопроект об особо охраняемых территориях. Его внес парламентский комитет по аграрной политике. Цель проекта - снизить негативное последствие от антропогенной нагрузки на уникальные природные объекты имеющих мировое значение. Законопроект был принят большинством голосов во втором и окончательном чтении. Кроме этого депутаты рассмотрели внесение поправок в ряд профильных законопроектов в части экологии, землепользованию и другие.

Владимир Виноградов