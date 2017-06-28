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О развитии молодежного парламентаризма в регионе

Депутат государственной думы Иван Белеков провел встречу с представителями "Молодой Гвардии Единой России". Участники обсудили ряд вопросов и наметили планы на будущее.

Молодежный парламент - это своеобразный мост между властью и молодежью региона. Встреча, которую провел Иван Белеков и сенатор Татьяна Гигель, была необходимой, отметили участники. Обсуждение любых вопросов в такой дружеской атмосфере, это всегда путь к их решению. Формирование молодежного парламента, первая сессия которого пройдет уже 5 июля и предстоящие выборы. Эти темы были самыми обсуждаемыми. Не остался без внимания и вопрос взаимодействия. Здесь Иван Итулович отметил, что общение с людьми - самое главное и именно это в основе общих дел.

Организация молодежного форума в республике. Это еще один вопрос, на который надо найти решение. Общение в формате Селигера, уже доказано годами и практикой, это дает положительную динамику. Именно этот вопрос наставники порекомендовали вынести на обсуждение сессии молодежного парламента в числе первых.

На одном энтузиазме далеко не уедешь, отметил депутат Госдумы, нужна поддержка со стороны власти. А для этого нужно много учиться, работать и уметь общаться с людьми. Главное, продолжил Иван Белеков, не уходить с намеченного пути, а искать выход, который обязательно есть.