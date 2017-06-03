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Золотое золото Алтая

Жаркая пора в мараловодческих хозяйствах. Начался сезон срезки пантов. В СПК "Амурский" эту процедуру пройдут более трехсот рогачей. Продукция пантового оленеводства, произведённая в Республике Алтай, пользуется спросом на российском и международном рынке, объёмы экспорта ежегодно растут. Кампанию по заготовке пантов маралов ежегодно проводят с конца мая до начала июля.

Собрать вместе даже небольшую часть этих красивых, но очень строптивых животных не так-то просто. Здесь поможет только слаженная работа. Пока одни рогачи ожидают своей очереди, других загоняют в специальное место. Особый механизм опускает пол, чтобы животное оказалось как бы в подвешенном состоянии, затем его фиксируют, закрывают глаза и очень быстро, спиливают рога.

Обработка специальным обеззараживающим порошком и все - марал свободен ровно на год, именно с такой периодичностью животное проходит эту процедуру. Далее каждый экземпляр взвешивают и маркируют.

АЛЕКСЕЙ КАПЧАКОВ, БРИГАДИР-МАРАЛОВОД СПК "АМУРСКИЙ": «Срезали и тут же в этот же день, три дня подряд варим и потом в течение пяти дней идет жарка, там потом отдых неделя, поджарка опять. Но там уже в зависимости смотришь, какие может нужно поджарки делать, какие может не надо».

Только потом они поступают на реализацию, к слову, спрос на них, как в России, так и за ее пределами с каждым годом только растет. Кампания по заготовке пантов продлится около месяца, за это время планируется охватить около трехсот особей. Всего же их - более восьмисот.

СПК "Амурский" - это не только маральник, это полноценный сельскохозяйственный комплекс: более тысячи голов коней и лошадей, почти половина из которых - племенные, кроме того - это порядка трех тысяч голов крупного рогатого скота, и шесть тысяч овец. Площадь всех сельхозугодий - почти 90 тысяч гектаров. Комплекс полностью обеспечивает себя кормами. Работают три фермы: в Амуре, Юстике и Абае. В последнем, функционирует еще и маслосырзавод. Ежедневно сюда привозят по четыре тонны молока. Часть идет на сыр, остальное - на масло.

Здесь сыр прессуется. За почти двадцатилетний опыт работы движения сотрудниц цеха доведены до автоматизма. Затем сыр помещают в специальный раствор, после того, как он напитался солью, сутки на подсыхание, а потом - на созревание, в среднем, на месяц. Работники говорят, созревать не успевает, раскупают местные жители, туристы и торговые сети. В день реализуется от 100 килограммов до трех тонн готовой продукции.

МАРИЯ ЮРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ АБАЙСКИМ МАСЛОСЫРЗАВОДОМ СПК "АМУРСКИЙ": «Приезжают с Новосибирска, с Барнаула, с Бийска, и туристы, и местное население. И вообще иной раз, сыр у нас увозят в Москву, Кемерово туристы увозят, в Сочи. Весь сыр наш расходится. Особенно масло, оно у нас не задерживается. Масло - у нас тоже натуральное, ничего мы не добавляем, никакие добавки, все это у нас уходит».

Кроме того, натуральным маслом и сыром завод обеспечивает местные школы и детские сады. Сегодня у СПК новый руководитель и у него немало планов на дальнейшее развитие всего комплекса.

НИКОЛАЙ МИШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК "АМУРСКИЙ": «Модернизацию, конечно, охота. Животноводческие комплексы подремонтировать, модернизировать. Например, в свое время мы Юстикскую ферму оборудовали молокопроводом полностью, но и хотелось бы остальные тоже фермы, Абайская, Амурская ферма. Также машины, тракторный парк подновить, технику взять почвообрабатывающую, высевающую».

СПК "Амурский" - это не только пример развития животноводства и производства сельхозпродукции. Это 300 работников, каждый из которых предан своему делу.

Олеся Овсянкина