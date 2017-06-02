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Пятнистое пополнение: в фотоловушке самка снежного барса с котятами

Участники пресс-тура, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) в партнерстве с Сайлюгемским парком и банком ВТБ, стали свидетелями сенсационного события - одна из фотоловушек зафиксировала самку снежного барса с двумя котятами.

Такие кадры - сенсация даже для опытных специалистов. Фотоловушки в кластере Сайлюгем Национального парка были установлены в феврале. Кстати, вместе с представителями СМИ - на доступной территории в предгорье, на камеру - чтобы показать прессе, как они работают. Казалось бы, это не место обитания снежного барса. Но уже во время следующей экспедиции, другая группа журналистов именно здесь увидела ирбиса. И не одного - самку с двумя котятами. Длинный хвост и две пары глаз, светящихся в темноте - перевернуло мнение специалистов.

ДЕНИС МАЛИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ, НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И МОНИТОРИНГУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «Все специалисты с осторожностью говорили о том, что здесь, на Сайлюгемском участке есть временные проходы. Во втором пресс-туре мы сняли самку с котятами. Конечно, это удача, подтверждение того, что это не единичный проход. Животные постоянно живут на Сайлюгеме и там живет самка с котятами».

С этой кошкой эксперты не знакомы. Ранее ее нигде не фиксировали. И теперь тройная удача. За ними будут наблюдать камеры. На всех, и на котят в том числе, будет составлен пятнистый паспорт.

И еще одна находка. На первый взгляд - упитанный снежный барс, на самом деле - беременная самка. Ученые уверены, сейчас у их знакомой уже появилось потомство, как минимум 1, как максимум 3 котенка. Со временем они будут расселяться и расширять границы ареала. В этом и состоит главная задача национального парка. И теперь встает другой вопрос, чтобы защитить снежных барсов от людей - необходимо расширять охранные зоны.

ДЕНИС МАЛИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ, НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И МОНИТОРИНГУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «Идет восстановление численности. Снова появляются особи в Аргуте, а сейчас и в Сайлюгеме. Пока все складывается благополучно».

Силами только сотрудников парка восстановить численность ирбиса будет сложно. Привлекаются браконьеры. Бывшие барсятники переходят на сторону Сайлюгема и ведут фотоохоту. Показывают известные им места обитания снежных барсов и устанавливают регистраторы. Источник доходов не изменился. Они получают вознаграждение за сохранение ирбиса.

В России 43-47, в Республике Алтай - 26 особей снежного барса, подтвержденных автоматическими камерами. Большинство из них в национальном парке и прилегающих к нему участках. Список редких животных пополнили как минимум еще 4 новых барса.

Ольга Усольцева