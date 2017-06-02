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Православная церковь чтит память преподобного Макария (Глухарева), основателя Алтайской духовной миссии

В Горно-Алтайске прошел ряд мероприятий. Крестный ход, открытие памятника и выставка в Национальном музее.

Торжественные мероприятия начались в Макарьевском храме с Божественной литургии, которую возглавил Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, затем крестный ход вокруг храма и праздничный концерт, подготовленный силами прихожан воскресной школы.

И здесь же состоялось торжественное открытие и освящение памятника преподобному Макарию (Глухареву), установленного рядом с храмом. Автор памятника – известный скульптор, почетный настоятель храма, протоиерей Павел Богомолов. Памятник, отлитый из бронзы, воздвигнут на народные пожертвования.

ОТЕЦ ПАВЕЛ, ПРОТОИЕРЕЙ, АВТОР ПАМЯТНИКА: «С Благословением Владыки Каллистрата в прошлом году я начал работать над эскизом, потом эскиз приняли на совете. После этого уже работа в материале была».

Открытие памятника приурочено 225-тилетию со дня рождения 170-летию со дня смерти основателя Алтайской духовной миссии Макария.

В 1830 году он окрестил в Улале алтайца Элеску именем Иоанна. Этот день алтайские миссионеры стали считать днем рождения миссии. Окрестив большую часть улалинцев, отец Макарий начал распространение православия в Горном Алтае. И в этот же день уже в музее имени Анохина состоялось открытие специальной выставки.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «РА - особенный регион. Мы гордимся тем, что у нас мирно сосуществуют три мировых религии. Это говорит о межрелигиозном и межнациональном согласии».

Все собравшиеся здесь отмечали, что миссионерская деятельность на Алтае позволила коренному населению приобщиться к общемировому культурному пространству, а этнографические и лингвистические труды алтайских миссионеров до сих пор не утратили своего научного значения.