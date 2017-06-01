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В Горно-Алтайске отметили Всемирный День защиты детей

Праздничные мероприятия первого дня каникул не уместились на одной площадке и прошли в разных уголках города, а по традиции, самая масштабная программа развернулась на центральной площади.

Добрые пожелания, творческие номера и лучшие ученики, отмеченные премией мэра. Море шаров и океан детских улыбок. Министерства и ведомства не просто поздравляют, а по-настоящему удивляют маленьких горожан. Здесь можно примерить костюм спасателя и посидеть за рулем пожарной машины. А полицейские города впервые разрешили "похулиганить" и разрисовать автомобили. От желающих нет отбоя. Для тех, кому трудно усидеть на месте - веревочный парк. Даже самые юные гости праздника проявляют ловкость и сноровку.

Фото с попугаем или со сказочными персонажами, прогулка в настоящей карете или на маленьком пони. Каждый выбирает площадку по душе. Причем не только малыши, но и ребята постарше.

В честь Года экологии сотрудники прокуратуры организовали викторину. Большинство вопросов касались краснокнижных животных и растений Республики Алтай.

За правильный ответ - сладкий приз. Как оказалось, ребята немало знают о редких представителях флоры и фауны Горного Алтая.

Празднование Дня защиты детей в Горно-Алтайске прошло сразу на нескольких площадках. Игры, конкурсы и концерты - в городском парке и в районе Гардинки.

А спортивная часть - на стадионе Динамо. А всем ребятам, которым еще не исполнилось 18 лет в течение дня был обеспечен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Олеся Овсянкина