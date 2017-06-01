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Не допустить трагедий в детских лагерях, а также усилить безопасность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание в режиме видеоконференции с руководителями глав субъектов России. Комфортный отдых подрастающего поколения стали ключевыми темами селекторного совещания.

Речь идет о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных и должны четко понимать, что безопасность – это самое существенное», — отметил премьер-министр. Ключевыми вопросы являются не только обеспечения безопасности, но и соблюдения санитарных норм, противопожарных правил. Что касается детского отдыха, подчеркивает глава российского правительства, то с прошлого года была существенно усовершенствована нормативно-правовая база. Теперь полномочия по организации детского отдыха закреплены за единым ведомством – министерством образования.

Напомним, Глава Республики Алтай Александр Бердников на совещании по организации летнего отдыха детей обратил особое внимание на обеспечение правопорядка, пожарной безопасности, безопасности при организации мероприятий на воде, дорожного движения при перевозке организованных групп детей в места отдыха. Он подчеркнул, что руководитель субъекта несет персональную ответственность за прохождением оздоровительной кампании, при этом на местах - главы муниципалитетов должны лично убедиться в безопасности пребывания детей в летних лагерях, посещая учреждения с контрольными проверками.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «У нас в пределах 130 мест отдыха детей, из них около 10 круглосуточного пребывания и остальные при школьных площадках. На сегодня 90% готовы к приему детей. Мы уже обеспечили финансирование всех учреждений, с учетом питания расширили ассортимент, качество продуктов для здоровья наших ребятишек. Естественно медицинское обслуживание. На особый контроль взята работа по охране общественного порядка, безопасность дорожного движения. Этим будет заниматься ГИБДД, чтобы исключить какие-либо факты».

Тотальный контроль сейчас в тысячах детских лагерей по всей стране. Глава правительства призвал руководители субъектов Федерации по возможности «ездить, смотреть, общаться с детьми, персоналом детских учреждений, следить за тем, как реализуется законодательство и современные требования».

Владимир Виноградов