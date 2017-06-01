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Спортивная честь и слава республиканской столицы

В Горно-Алтайске обновилась городская Доска почёта. По решению спортивного актива города на ней представлены 15 человек. Это известные тренеры, преподаватели физвоспитания и атлеты, достигшие наиболее высоких результатов.

Радостные лица, цветы и торжественная обстановка. Долгожданное событие в спортивной жизни региона. Представители городской администрации поблагодарили всех спортсменов и команды. В этом году внесены имена: сборной по рафтингу «Алтай-рафт-ГАГУ-СДЮШОР» в составе Дмитрия Тищенко, Михаила Кочеева, Андрея Дегтярева, Сергея Лобанова. Также мастера спорта России по самбо, победители кубка мира - Родиона Асканакова, Игоря Казанина и Элбека Куюкова.

Также удостоены чести быть на доске почета тренеры-преподаватели Геннадий Бачимов, Вадим Иродов, Владислав Тайпинов и Аябас Яйтаков, которые подготовили многократных чемпионов и призеров.

Доска почета «Спортивная честь и слава города Горно-Алтайска» раз в 2 года. В этом году было представлено 20 кандидатур, из которых были выбраны 15. Дмитрий Кошагачев в 2016 году стал чемпионом России по легкой атлетике среди глухих. Также на доске почета --- учителя физкультуры гимназии №3 Евгения Латышкова и кадетской школы №4 Людмила Горячева. Именно эти люди будут в ближайшие два года олицетворять «спортивную честь и славу» республиканской столицы.

Иван Яськов