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Республика Алтай переходит на платежную систему "Мир"

Первыми новые карты получат сотрудники бюджетной сферы и получатели социальных выплат. В нашем регионе инфраструктура, необходимая для приема карт "Мир" готова практически на 100 процентов, а некоторые местные жители уже активно пользуются российской платежной системой.

Развитие финансового рынка страны и независимость платежных операций от внешних экономических и политических факторов - главная цель внедрения национальной платежной системы. В России она начала создаваться в 2014-ом. А годом позже в свет вышли первые карты "Мир". Название выбрано по результатам всероссийского конкурса.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «Принят федеральный закон о национальной платежной системе, в котором регламентировано, что все выплаты из бюджета - это зарплатные проекты, пенсии, пособия, стипендии, т.е. все то, что идет из бюджета, должно будет зачисляться на карту "Мир". Правительством совместно с национальным банком РА разработана сегодня дорожная карта по плавному и поэтапному переводу бюджетной сферы на карту "Мир".

Действующим работникам бюджетной сферы выплаты только на новые карты будут осуществляться с 1 июля 2018 года. А новым - уже в этом. Для пенсионеров процесс перехода на национальную платежную систему будет еще более плавным. Новые карты они получат после окончания срока действия имеющихся.

НАДЕЖДА ДОНСКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ по РА СИБИРСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ: «Полностью процесс перехода пенсионеров на платежные карты "Мир" завершится к 1 июля 2020 года. По законодательству, как минимум, одна платежная карта "Мир" будет выдана для пенсионеров бесплатно без взимания каких-либо комиссий за обслуживание или за снятие наличных денежных средств в банкоматах банка-эмитента».

Те, кто привык получать выплаты наличными, такой порядок можно сохранить и в дальнейшем. В целом же, держателям платежной карты "Мир" выбранного ВАМИ банка, доступен весь привычный функционал: от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту, в том числе, и других платежных систем, причем как на территории страны, так и зарубежом. А технологические возможности позволяют размещать на ней дополнительные приложения, такие как, проездной, студенческую или медицинскую карту. А в конце года заработает система cash-back, то есть возврат части потраченных средств. В Республике Алтай готовы практически все банкоматы и терминалы. А, тем временем, жители региона уже получают новые карты и активно ими пользуются. Только за месяц национальной картой они рассчитались более шести тысяч раз.

Олеся Овсянкина