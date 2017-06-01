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Состоялось заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований РА»

Формирование собственной доходной части, благоустройство и предупреждение ЧС. Эти вопросы рассмотрели на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай».

Безопасность, взаимодействия ветвей власти, развитие экономики и инфраструктуры. На плечах глав муниципалитетов задачи не простые, а главное первоочередные. Александр Бердников еще раз подчеркнул: вопросами формирования, развития и законодательного оформления органов местного самоуправления занимается лично президент РФ. И все это в рамках 131 федерального закона.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Решение текущих проблем, предупреждение ликвидации стихийных бедствий, пожаров, паводков, обрушений, взрывов, оползней, землетрясений - в приоритете. Я прошу это учесть».

Ассоциация сформировала эффективную систему экспертиз законопроектов органами местного самоуправления и Советом муниципальных образований, их количество за последние два года увеличилось в два раза. Поступающие на экспертизу законопроекты направляются в муниципалитеты всех уровней. Этому способствует и межрегиональный диалог.

ЕВГЕНИЙ ПОНПА, ГЛАВА МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН": «В течение двух лет у нас велась активная работа в рамках заключенных соглашений с "Ассоциацией совета МО-й" Алтайского края. И хочу сказать, что в течение этого времени наладили взаимоотношения с соседями. У нас подписания соглашения между 9-ю субъектами - Тыва, Хакасия, Новосибирск, Алтайский край, где мы обмениваемся информацией и практикой, которая нам сегодня необходима. Есть положительные в этом отношении плоды».

Инвестиции, вернее их привлечение в муниципалитеты - должно быть на высоком уровне. Для этого есть все. Природа, территории, законодательство. Было бы желание. А оно есть не у всех руководителей, подчеркивает Александр Бердников. Да, если брать статистику, то из 100 договоренностей с потенциальными инвесторами выстреливает одна. И это нормальная практика. Это законы рынка. Но для этого необходимо приложить усилия на всех уровнях. В данном случае уровне муниципального образования.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Господдержку по линии сельского хозяйства в одном селе получают 38 человек, деревушка небольшая, в другом 2. Там где глава сельского поселения деятельный, людей вовлекает, там получает субсидии, грантовую поддержку, а где ни черта не делается, самолюбованием занимается, есть такое заболевание пупизм, и вот он сидит и царствует. Поэтому надо учить этим вещам».

Александр Бердников отметил значимость Совета муниципальных образований, призвал более активно включаться в работу всем членам организации. Работа руководителя и организации в целом за отчетный период признана удовлетворительной. В соответствии с уставом состоялись выборы председателя ассоциации, которым вновь был избран Евгений Понпа. По итогам работы были утверждены приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017 год.

Владимир Виноградов