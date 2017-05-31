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Онлайн-кассы в массы

Торговля в России скоро будет работать по новому: уже через месяц все кассовые аппараты начнут передавать данные в налоговую службу в режиме реального времени. Каковы преимущества и в чем сложности применения онлайн-касс обсудили на семинаре-совещании, организованном УФНС региона.

Семинар стал открытой экспертной площадкой для обмена мнениями о реализации проекта по внедрению Контрольно Кассовой Техники и его перспективах. В нем приняли участие представители региональной власти, бизнеса, общественных организаций и участники рынка ККТ. Новый порядок предусматривает передачу данных о расчетах в электронном виде в налоговые органы через операторов фискальных данных и станет обязательным уже с 1 июля. Для плательщиков ЕНВД, патента и сферы услуг переход на новые кассы отложен до 1 июля 2018 года. При этом уже с 1 февраля 2017 года регистрация касс возможна только по новому порядку.

СЕРГЕЙ ПЕТРУШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФНС РОССИИ по РА: «Ожидается, что благодаря этой технологии к середине 2018 года, когда закончится переходный период, количество проверок розничного сектора торговли будет сведено к минимуму. На сегодняшний день в РА от общего парка состоящей на учете контрольно-кассовой техники - 38% зарегистрировано онлайн-касс».

По словам руководителя управления, налоговой службой созданы все условия для перехода на новый порядок. Запущен онлайн кабинет ККТ, в котором можно зарегистрировать кассовый аппарат. Обеспечено ведение реестров и формирование конкурентного рынка: 25 производителей включили в реестр 76 моделей ККТ, в том числе несколько бюджетных моделей стоимостью до 18 тыс. рублей. Руководители центров технического обслуживания сообщили об обеспеченности пользователей контрольно-кассовой техники новыми моделями, наличии резерва, а также о сроках поставок касс заводами-изготовителями. В рамках семинара представители бизнеса и общественных организаций также дали свои оценки реализации проекта. В целом, предприниматели поддерживают переход на новый порядок, учитывая, что видят ориентированность налоговой службы на замену проверок новыми инструментами администрирования и на построение бесконтактной системы администрирования.

Несмотря на некоторые сложности, новый порядок применения контрольно-кассовой техники выгоден всем - и государству, и бизнесу, и гражданам. Конкурентные преимущества тех, кто использует мошеннические схемы ухода от налога, остаются в прошлом. В завершении семинара руководитель налоговой службы РА вручила сертификаты самым активным налогоплательщикам и представителям Центров Технического Обслуживания.

Иван Яськов