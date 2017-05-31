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Сегодня отмечается Всемирный День без табака

"Заболевания, связанные с употреблением табака, составляют одну из самых больших угроз для здоровья людей. Статистика печальна - по данным всемирной организации здравоохранения, ежегодно от последствий курения умирают более 7 млн человек. 31 мая отмечается Всемирный День без табака. Проводились различные акции, митинги и мероприятия. Не остается в стороне, в борьбе с курением и республика Алтай.

Николай Васильевич - в прошлом, курильщик со стажем. Бросил эту гадость, говорит, два года назад. Так как, последствия уже необратимы. Вслед за сигаретой, тяжелым грузом привязались кашель и высокое давление. Сегодня он уже постоянный пациент, терапии. Хроническая обструктивная болезнь легких. Это одно из заболеваний длинного списка последствий от курения. Чем человек раньше бросит пагубную привычку, тем больше шансов у организма восстановиться. А бросать надо сразу, не оттягивая, говорит Николай Васильевич, по своему опыту.

В РА ежегодно проводится диспансеризация населения. Раздаются анкеты с вопросами о курении. Люди, которые с сигаретами на «ты», приглашаются на различные беседы о вреде табачного дыма, как для курильщиков, так и для тех, кто не подвержен этой пагубной привычке.

ОКСАНА КЛОШИНСКИХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ МЕДПРОФИЛАКТИКИ МАЙМИНСКОЙ ЦРБ, ПРОФПАТОЛОГ: «Наша задача прежде всего не заставить человека бросить курить, а объяснить, донести какие последствия от курения могут быть на все органы и системы. Когда человек курит, у него расширяются сосуды, повышается давление, учащается сердцебиение, тем самым сердце изнашивается быстрее».

Уже давно доказано, что человека невозможно заставить бросить курить. Курильщик должен сам осознать, что курение это не безобидная привычка, это поезд, который рано или поздно привезет его на больничную койку.