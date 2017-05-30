ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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30stormИНФОРМАЦИЯ ГУ МЧС РФ по РА

По данным Горно-Алтайского ЦГМС в ночь на 31 мая 2017 г. в РА ожидается ухудшение погодных условий: дожди, местами сильные, грозы, возможен град, усиление ветра до 25 - 28 м/с.

 

http://04.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5365163/

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