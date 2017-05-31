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В Национальном театре прошёл концерт самых маленьких артистов

Ребята представили танцевальные и песенные номера.

Самому маленькому из этих артистов едва исполнилось пять лет, поэтому большая сцена Национального театра и такое количество зрителей их немного смущают. Но, со временем это пройдёт. Время набраться сценического опыта у ребят достаточно.

Детский ансамбль казачьей песни "Задоринка" Майминского центра культуры, это младший состав песенного коллектива "Люба". Всего же в концерте было представлено 27 номеров и приняло участие свыше 250 юных артистов из столицы и Майминского района. Организатором мероприятия выступила Республиканская Государственная филармония.

ЮЛИЯ РОМАНОВИЧ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ РА: «Не у многих детей есть возможность выходить на большую сцену нашего города, на сцену Национального театра, я думаю, что для них это хороший сценический опыт. Очень хочется, чтобы такие мероприятия были у нас традиционными».

Несмотря на юный возраст Алина Тудашева имеет не одну награду. Она обладательница гран при "Золотой голос Горного Алтая", победительница регионального этапа Всероссийского конкурса "Хрустальные звёздочки". Добиться успехов ей помогает участие в таких мероприятиях.

Взрослые остались за кулисами. Юные дарования не только пели и танцевали, но и выступили в роли ведущих концерта. В единую театральную постановку все номера собрала молодой режиссёр Дарья Найдёнова. Путешествие в «Минипутию» стало настоящим событием для маленьких артистов и подарком для их родителей.

Сергей Булгаков