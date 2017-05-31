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Правовая помощь сиротам в РА

В Горно-Алтайске состоялась встреча выпускников школы-интерната и прокуроров. Сотрудники ведомства ответили на все интересующие вопросы и рассказали о постинтернатном сопровождении.

Такие встречи стали уже доброй традицией. Они проходят один раз в три месяца. Благодаря взаимодействию общественной организации "Единство" и Горно-Алтайской прокуратуры 15 детей-сирот обрели жильё. Представители прокуратуры помогли им с оформлением всех необходимых документов.

Кроме того на подобных встречах выпускники школы-интерната получают консультации по вопросам трудоустройства. Если же ситуация слишком личная, то ребята имеют возможность прийти на личный приём к городскому прокурору.

Участники мероприятия обсудили наиболее актуальные вопросы. Среди них социальное обеспечение детей-сирот, проблемы постинтернатного сопровождения и социальная адаптации после окончания образовательных учреждений.

Иван Яськов