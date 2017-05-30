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Ровно 5 лет назад аэропорт «Горно-Алтайск» принял первый рейс из Москвы

Ровно 5 лет назад - 30 мая 2012 года был осуществлён первый авиарейс Горно-Алтайск - Москва. После застоя в несколько десятилетий наш аэропорт заработал в полную мощь. И этому предшествовало личное поручение президента страны Владимира Путина. Год 2012. 15,5 тыс. тысяч человек воспользовались авиалинией до Москвы и обратно, а уже в прошлом году эта цифра выросла до 40 тысяч пассажиров. Всего же за весь период воздушным транспортом из столицы республики до Москвы воспользовалось более 182-х тысяч человек.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "АЭРОПОРТ ГОРНО-АЛТАЙСК": «Этот воздушный мост, который был установлен 5 лет назад, имеет большое значение для РА в целом. Хотелось бы отметить, что искали разные решения, несколько вариантов было - Бийск, Горно-Алтайск. И здесь большую роль сыграло то, что правительство РА убедило федеральные власти, что здесь большие перспективы и практика 5 лет показывает, что решение было абсолютно верное».

Сегодня частота вылетов в златоглавую составляет 6 раз в неделю. Причем появился еще и новый авиарейс в Москву через Новосибирский Толмачево. Тем временем, аэропорт «Горно-Алтайск» переходит на летнее расписание. До Новосибирска самолеты будут летать три раза в неделю в среду, пятницу и воскресенье. Кроме того, в этот период будут выполняться регулярные рейсы по 25 направлениям.

Кроме того сейчас ведется проектирование международного терминала. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для России это «важнейший транзитный путь. Здесь находится развилка в три государства: Монголию, Казахстан, Китай, которые будут увеличивать объемы перевозок. И аэропорт Горно-Алтайска – это еще один вклад в развитие международного транспортного коридора».