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Праймериз. Итоги

30er itogi minПраймериз «Единой России» - на хорошем уровне. В региональном отделении партии подвел итоги предварительного голосования по определению кандидатов в Горно-Алтайский городской Совет депутатов. В городе работали десять счетных участков. Явка составила 8,63% от общего числа избирателей. Всего в голосовании приняли участие 3 675 горожан. Напомним, по партийному списку лидирующие позиции заняли спикер совета Юрий Нечаев, первый вице-мэр Ольга Сафронова и руководитель компании «Солнечная энергия» Андрей Ялбаков.

Кандидатов, которые по результатам предварительного голосования будут официально выдвинуты в Совет депутатов от партии власти, утвердит конференция местного отделения, которая состоится в июне.

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