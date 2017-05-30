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Красивые и профессиональные

6 девушек - сотрудниц уголовно-исполнительной системы Республики Алтай принимают участие в конкурсе "Мисс УИС 2017". Первый этап пятого всероссийского конкурса стартовал всего несколько дней назад. Однако участницы уже успели показать себя во многих состязаниях.

Конкурс проходит в три этапа. Участницы показывают свои умения в стрельбе, плавании и беге. Так же девушкам предстоит показать и свои творческие способности.

ОЛЬГА ЛУНЕВА

МАРИЯ СВИРИДЕНКО

ЕКАТЕРИНА АБДИШЕВА

ЮЛИЯ ПЫШКИНА

ЕВГЕНИЯ ВЕТОШКИНА

и ОЛЬГА ПОПОВА.

Все девушки, признаются честно, что к конкурсу подготовились основательно. Каждая надеется на победу. Лейтенант Евгения Ветошкина, принимает участие в Мисс УИС уже не первый раз, предыдущий принес ей призовое место.

В первый день прошел строевой смотр. Оценивалось выполнение строевых приемов. Не взирая на красоту девушек в темно-синей форме, члены жюри внимательно наблюдали и фиксировали все недочеты. Вторым заданием для участниц стало тестирование на знание нормативной базы. 25 вопросов за 15 минут. Завершающим этапом первого дня стала фотосессия.

Уже на второй день конкурсанток ждал стадион "Спартак". Здесь они продемонстрировали свою физическую подготовку и стрельбу из пистолета Макарова в электронном тире. На водных дорожках бассейна девушки показали свое мастерство в плавании. Отметим, что проголосовать за понравившуюся вам участницу можете и вы. Создана специальная группа в контакте.

https://vk.com/event147454318

Победительница регионального этапа будет представлять нашу Республику на Всероссийском конкурсе "МИСС УИС 2017" .