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Спокойное проведение летнего отдыха детей - приоритетная задача

Глава РА Александр Бердников провел рабочее совещание по готовности к оздоровительной кампании 2017 года. Особое внимание уделено обеспечению правопорядка, пожарной безопасности и безопасности при перевозке организованных групп детей в места отдыха.

В текущем году планируется открыть 236 организаций отдыха детей и их оздоровления. Среди них в том числе 13 загородных лагерей, 35 палаточных, 4 лагеря с круглосуточным пребыванием, 175 с дневным. Всего будет охвачено порядка 23 тысяч ребятишек, из них 13 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации.

АДАР СУМИН, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ РА: «В целях безопасного пребывания детей во всех оздоровительных учреждениях установлены системы пожарной сигнализации, обеспечена круглосуточная охрана. В лагерях "Манжерок" и "Лебедь" осуществляют охрану ЧОП "Легион". В остальных организациях имеются штатные единицы охранников. Кнопки экстренного вызова полиции везде, кроме туркомплекса "Манжерок". Система видеонаблюдения имеется во всех учреждениях».

Александр Бердников подчеркнул, что летний отдых – это не только комплекс оздоровительных мероприятий, но и воспитательная работа. Он поручил профильным министерствам провести в лагерях патриотические мероприятия и акции, а также уроки экологии. Уже запланировано проведение 16 республиканских профильных смен для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, патриотические смены «Я - гражданин России», «Рубеж» и «Союз десантников», смена для детей-инвалидов, спортивные, творческие смены и другие.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мной дана команда чтобы глава района раз неделю посещал и контролировал места отдыха, организацию питания, других сфер деятельности в этих лагерях. Члены правительства, кураторы этих районов, то же самое - раз в месяц. Мы во всех местах отдыха проведем уроки экологии. Я тоже, думаю, проведу это в двух-трех местах, где наиболее много ребятишек. Ну т.е. РА к проведению отдыха детей готова, с учетом предъявляемых требований. Я думаю, что родители будут благодарны, но не нам, а всему государству, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы не сократили финансирование, не сократили детей, которые будут охвачены отдыхом».

Безопасность прежде всего. Организации оздоровления детей уделяет особое внимание и МВД региона. В частности, сотрудники Госавтоинспекции будут сопровождать группы, следующие к местам отдыха и обратно, а также проверять техническое состояние используемых автотранспортных средств, инструктировать водителей, проверять улично-дорожную сеть.

Владимир Виноградов