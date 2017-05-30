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В ГАГУ отметили окончание учебного года

С Днём Рождения, Alma mater. Студенты ГАГУ торжественно отметили окончание учебного года. Традиционное шествие, праздничный концерт и награды для самых достойных.

Студенты, преподаватели и сотрудники университета торжественно прошли по главной улице Горно-Алтайска. В ГАГУ каждый учебный год завершается ярким праздником. Несмотря на то, что летом у студентов сначала сессия, а только потом долгожданные каникулы, настроение у всех было отличное.

5 факультетов и Физико-математический и инженерно-технологический институт. Более 3х с половиной тысяч студентов. Всё это - Горно-Алтайский государственный университет.

ВАЛЕРИЙ БАБИН, РЕКТОР ГАГУ: «Мы не только держимся, но и развиваемся. Мы закупаем оборудование, проводим необходимые ремонты, наши студенты выезжают на различные форумы и мероприятия. Не проходит ни одного ученого совета, где бы мы в торжественной обстановке не награждали наших победителей и призёров. Нам есть чем гордиться».

Горно-Алтайский госуниверситет — территория больших возможностей. Это подтверждают многочисленные победы воспитанников вуза в различных конкурсах и соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня. Например, накануне студенты ГАГУ завоевали золотые медали на Чемпионате Европы по рафтингу. Также университет это хорошая площадка для занятия творчеством.

Награждение лучших студентов и преподавателей — неотъемлемая часть торжественного мероприятия. Лучшие в учебе, спорте, творчестве, военно-патриотическом воспитании получили заслуженные награды. Завершилось празднование концертной программой с участием коллективов ГАГУ.

Иван Яськов