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Первый ЕГЭ

29ege min Сегодня выпускники сдавали 2 экзамена по выбору. Это география и информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Единый пункт сдачи для одиннадцатиклассников и выпускников прошлых работал на базе Республиканкой гимназии имени Плакаса. Географию предметом по выбору выбрали 60 человек и на нее отводилось 3 часа 55 минут. Информатику выбрали 90 выпускника, они должны были справиться с заданиями за 3 часа.

После прохождения рамки металлодетектора ребята прошли в аудитории, каждая из которых была оснащена системой видеонаблюдения. Кроме техники за ходом ЕГЭ следили 7 общественных наблюдателей.

31 мая выпускники будут сдавать обязательный экзамен - математику.

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